Come finiscono Cagliari-Napoli e Fiorentina-Inter? I pronostici di Cruciani, Zazzaroni e Sabatini

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Il conduttore Giuseppe Cruciani, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e il giornalista Sandro Sabatini hanno dato i loro pronostici.

Nel corso del podcast 'Number1', il conduttore Giuseppe Cruciani, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e il giornalista Sandro Sabatini hanno dato i loro pronostici sul prossimo turno del campionato di Serie A.

Zazzaroni su Cagliari-Napoli e Fiorentina Inter:

"Cagliari-Napoli per me finirà 1-2 con reti di McTominay e Sebastiano Esposito. Fiorentina-Inter 1-1 con reti di Thuram perché Lautaro Martinez non gioca e Kean".

Sabatini su Cagliari-Napoli e Fiorentina Inter:

"Cagliari-Napoli per me è un pareggio 1-1 con reti di Lukaku e Kilicsoy. Fiorentina-Inter 2-2 con gol di Barella e Pio Esposito tra i nerazzurri".

Cruciani su Roma-Bologna, Cagliari-Napoli e Fiorentina-Inter:

"Roma-Bologna sono diviso tra il tifo e il pronostico ma alla fine per me finisce 2-1 ai supplementari per i giallorossi e segna Pisilli. Cagliari-Napoli 1-2 con reti di McTominay e Kilicsoy, Fiorentina-Inter finirà 0-2 con gol di Pio Esposito e Calhanoglu".