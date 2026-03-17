Italia, venerdì le convocazioni di Gattuso: quattro assenti e tante scelte già fatte

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Nella giornata di venerdì il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ufficializzerà la lista dei convocati per il play-off mondiale.

Nella giornata di venerdì il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ufficializzerà la lista dei convocati per il play-off mondiale. L’Italia si gioca un passaggio fondamentale verso la Coppa del Mondo 2026: giovedì prossimo affronterà l’Irlanda del Nord a Bergamo e, in caso di vittoria, sfiderà in trasferta una tra Galles e Bosnia-Erzegovina nel match decisivo. A pochi giorni dalle convocazioni, i dubbi per il CT sembrano essere limitati secondo quanto riportato da Tmw, anche se non mancano le assenze: non saranno disponibili Matteo Gabbia, Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara - che avrebbe potuto ricevere la prima chiamata - e Marco Verratti, su cui Gattuso avrebbe voluto puntare per esperienza ma che non è al meglio della condizione. Rispetto alle convocazioni di novembre non sono previsti grandi cambiamenti, ma potrebbero esserci alcune novità come Marco Palestra e Niccolò Pisilli.

Le possibili scelte di Gattuso

In porta non dovrebbero esserci sorprese, con Donnarumma confermato titolare e alle sue spalle Vicario, Carnesecchi e Caprile. In difesa, Palestra è pronto a sostituire l’infortunato Di Lorenzo, mentre Gatti prenderà il posto di Gabbia. Certezze anche per Mancini, Bastoni, Calafiori e Buongiorno, oltre agli esterni Cambiaso e Dimarco, con Spinazzola che potrebbe tornare sulla sinistra e un eventuale rientro di Bellanova sulla destra. A centrocampo, l’assenza di Verratti e Vergara apre le porte a Pisilli, con Locatelli, Cristante, Frattesi, Tonali e Barella già sicuri di una maglia, mentre uno tra Pellegrini e Ricci potrebbe completare il reparto. In attacco, con il sistema a due punte, dovrebbero essere convocati Kean, Retegui, Pio Esposito e Scamacca; Raspadori resta in dubbio per via della condizione fisica. Sugli esterni, Zaccagni agirà a sinistra - con Cambiaghi possibile alternativa - mentre a destra Politano e Orsolini sono favoriti. Pre-convocato Chiesa, che potrebbe rappresentare la sorpresa, mentre al momento sembrano esclusi Berardi, Bernardeschi e Zaniolo.