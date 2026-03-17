Ufficiale
Castel Volturno, seduta mattutina in vista di Cagliari: il report del club
La squadra di Antonio Conte si è allenata in una seduta mattutina al Training Center di Castel Volturno dopo la vittoria contro il Lecce.
In vista di Cagliari-Napoli, anticipo della 30ª giornata di campionato, in programma venerdì alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte si è allenata in una seduta mattutina al Training Center di Castel Volturno dopo la vittoria contro il Lecce.
Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, venerdì alle 18:30 all'Unipol Domus contro il Cagliari. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".
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