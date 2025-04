Prima pagina Corriere dello Sport: "Milan padrone, Inter travolta. Povera Juve"

"Milan padrone, Inter travolta". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che celebra la vittoria ottenuta dal Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata contro l'Inter. Il Diavolo si è imposto con un netto 0-3 sui nerazzurri, puniti dalla doppietta di Jovic e dal gol di Reijnders. Un risultato perfetto per i rossoneri, che hanno conquistato il terzo derby di questa stagione staccando il pass per la finalissima prevista il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.