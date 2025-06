Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, colpo di genio De Bruyne. Ora Musah, Lang e Beukema"

"Colpo di genio" titola oggi il Corriere dello Sport al centro della sua prima pagina, ponendo l'accento sull'acquisto di Kevin De Bruyne da parte del Napoli. Il belga, in arrivo dal Manchester City, è atteso oggi in Italia ma non sarà l'unico nuovo innesto che De Laurentiis regalerà a Conte in questa sessione di mercato: "Oggi arriva De Bruyne. Napoli, ora Musah, Lang e Beukema. Per KDB biennale con opzione: a luglio la presentazione. Manna stringe per il mediano e accelera per esterno e difensore".

Di spalla si parla invece del mercato delle altre squadre, a partire dall'Inter ("Chivu porta Bonny. L'Inter vola a Los Angeles per il Mondiale e insiste per la punta del Parma"), passando per il Milan ("Milan, 90 milioni per Tare. Via Reijnders e Musah: sul mercarto un tesoretto da investire. Avanza Rabiot") fino ad arrivare al Bologna ("Bologna, c'è il sì di Dzeko. Italiano lo vuole con Castro e Dallinga: atteso l'ok di Saputo").