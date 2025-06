Prima pagina Tuttosport: "De Bruyne c'è in stile Diego: Forza Napoli!"

"Juve, basta rotture!": questo è il titolo principale scelto oggi per la prima pagina da Tuttosport. Il "Metodo Comolli" prevede anche un approccio scientifico e statistico per ridurre al minimo gli infortuni. Troppi guai, muscolari e non solo, nella scorsa stagione: modifiche allo staff medico e alla preparazione.

E lo storico dei ko influirà nella scelta dei giocatori. Il Milan contatta Vlahovic che oggi si allena nel giorno di riposo: è pronto per incontrare il nuovo dg. Tudor, missione Mondiale: "Mi sento al posto giusto". In basso la notizia dell'ufficialità di De Bruyne al Napoli. "De Bruyne c'è in stile Diego: Forza Napoli!" si legge.