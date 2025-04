Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli forza sette: Conte cerca la svolta"

vedi letture

"Il mattatoro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola in merito a Lautaro Martinez, sempre più trascinatore, leader non solo tecnico, anima dell'Inter. A Monaco è stato un trascinatore e secondo il quotidiano l'argentino merita il riconoscimento di France Football e forse, se riuscirà a tornare a Monaco di Baviera con l’Inter il 31 maggio, gli consegneranno davvero il Pallone d’Oro.

Non è mai stato celebrato come Haaland o Kane, incenerito nel confronto dell’Allianz Arena. Maturità, personalità, completezza. La Champions lo ha incoronato. "Napoli forza sette: Conte cerca la svolta" si legge di spalla.