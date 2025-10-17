Corriere dello Sport: "Napoli, Hojlund da record"
"Gasperini un rimpianto": cosi titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Parole di Piero Ausilio, intervistato in esclusiva dal quotidiano. Tante verità del ds dell'Inter, alla vigilia della supersfida dell'Olimpico. Prosegue: "Non ho avuto il tempo di lavorare con lui, un top. Neymar? Mai sentito nessuno. L'Arabia? parliamo di niente. E su Lautaro, Lookman, Koné e Pio...".
Spazio in taglio alto alla Juventus, per vicende non prettamente tecniche. Di seguito il titolo in taglio alto: "Juve, inchiesta Uefa". Possibile violazione del Fair Play Finanziario. Aperto un procedimento per il triennio 2022-2025: può portare a sanzioni economiche e a restrizioni sulle liste. L'esito atteso per la primavera 2026."Napoli, Hojlund da record" si legge in basso.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
