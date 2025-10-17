Chi concede più minuti agli italiani? Napoli quinto in Serie A: la classifica completa

Quali sono i club (e quindi gli allenatori) che concedono più spazio ai calciatori italiani? Se l'è domandato Tuttomercatoweb.com, sottolineando come uno dei principali problemi del calcio italiano è sempre il poco spazio che viene concesso ai giocatori del nostro Paese. Attraverso i dati forniti da Transfermarkt.it, il portale ha analizzato quanti minuti sono scesi in campo i calciatori che teoricamente possono essere convocati dal ct Gennaro Gattuso in Nazionale.

II Cagliari è la squadra che ha concesso più tempo sul terreno di gioco agli italiani, con Cremonese e Fiorentina a completare il podio. Tra le big Lazio, Napoli, Atalanta e Inter occupano le posizioni dalla quarta alla settimana. Solo undicesima la Juventus, tredicesima la Roma e diciassettesimo il Milan. Stupisce in negativo il Como, che è ventesimo con Goldaniga unico impiegato che ha collezionato appena un minuto in campo. Di seguito la

classifica completa:

1. Cagliari - 4.208'

2. Cremonese - 3.783'

3. Fiorentina - 2.984'

4. Lazio-2.481'

5. Napoli-2.143'

6. Atalanta - 2.013'

7. Inter-1.959'

8. Pisa-1.916'

9. Bologna 1.909'

10. Genoa - 1.887'

11. Juventus - 1.777'

12. Sassuolo - 1.583'

13. Roma 1.528'

13. Parma - 1.528'

15. Lecce 1.461'

16. Torino - 835'

17. Milan - 846'

18. Hellas Verona - 680'

19. Udinese - 630'

20. Como-1'