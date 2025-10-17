Chi concede più minuti agli italiani? Napoli quinto in Serie A: la classifica completa
Quali sono i club (e quindi gli allenatori) che concedono più spazio ai calciatori italiani? Se l'è domandato Tuttomercatoweb.com, sottolineando come uno dei principali problemi del calcio italiano è sempre il poco spazio che viene concesso ai giocatori del nostro Paese. Attraverso i dati forniti da Transfermarkt.it, il portale ha analizzato quanti minuti sono scesi in campo i calciatori che teoricamente possono essere convocati dal ct Gennaro Gattuso in Nazionale.
II Cagliari è la squadra che ha concesso più tempo sul terreno di gioco agli italiani, con Cremonese e Fiorentina a completare il podio. Tra le big Lazio, Napoli, Atalanta e Inter occupano le posizioni dalla quarta alla settimana. Solo undicesima la Juventus, tredicesima la Roma e diciassettesimo il Milan. Stupisce in negativo il Como, che è ventesimo con Goldaniga unico impiegato che ha collezionato appena un minuto in campo. Di seguito la
classifica completa:
1. Cagliari - 4.208'
2. Cremonese - 3.783'
3. Fiorentina - 2.984'
4. Lazio-2.481'
5. Napoli-2.143'
6. Atalanta - 2.013'
7. Inter-1.959'
8. Pisa-1.916'
9. Bologna 1.909'
10. Genoa - 1.887'
11. Juventus - 1.777'
12. Sassuolo - 1.583'
13. Roma 1.528'
13. Parma - 1.528'
15. Lecce 1.461'
16. Torino - 835'
17. Milan - 846'
18. Hellas Verona - 680'
19. Udinese - 630'
20. Como-1'
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro