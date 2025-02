Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, la regola di Lukaku"

La Roma pareggia 1-1 contro il Porto nel playoff d'andata di Europa League e Ranieri attacca l'arbitro del match. Il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina sul pari giallorosso all'Estadio Do Dragao con il titolo "la Roma è in gioco, Ranieri accusa", per poi passare anche ai temi del weekend di Serie A: da Lukaku che proverà a riportare il Napoli alla vittoria fino alla sfida tra Kolo Muani e Lautaro Martinez, passando anche per il recente rinnovo tra Sartori e il Bologna.

Roma - La Roma è in gioco, Ranieri accusa

Napoli - La regola di Lukaku