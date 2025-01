Prima pagina Corriere dello Sport: "Pari Inter, gode Conte che aspetta Garnacho"

vedi letture

Il Bologna rimonta l'Inter, a San Siro il recupero della 19esima giornata di Serie A termina 2-2. Una notizia sconfortante per i nerazzurri che già pregustavano l'accorcio clamoroso sul Napoli capolista, invece ora si ritrovano a -3 ma pur sempre con una partita ancora da recuperare. "Gode Conte", riassume in prima pagina Il Corriere dello Sport.

Di spalla priorità all'arrivo di Kolo Muani alla Juventus, il Napoli continua a spingere per Garnacho come post-Kvara mentre Rensch mette fretta alla Roma. In taglio basso, infine, un focus sulle parole di Carlo Ancelotti e il momento difficile - ricolmo di critiche - al Real Madrid dopo la brutta sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona.

Inter-Bologna - Gode Conte

Juventus - Kolo Muani abbraccia la Juve

Napoli - Garnacho, l'attesa di Conte