Prima pagina

Corriere dello Sport sul mucchio scudetto: "Addosso a Conte"

Corriere dello Sport sul mucchio scudetto: "Addosso a Conte" TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Notizie
di Arturo Minervini

"Addosso a Conte": così l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola sulla volata scudetto che si infiamma Un punto, appena uno, a separare quattro squadre nella corsa più serrata degli ultimi anni. Il “mucchio scudetto” prende forma e l’immagine del giorno arriva da San Siro, dove il Milan risponde presente, accorcia sul Napoli e mette pressione a Conte: rossoneri e Inter salgono a -1 dagli azzurri, con la Roma che scivola nel duello diretto e perde terreno.