La SSCNapoli lancia la collezione di retro jumper, ispirata alle maglie più iconiche del club

SSC Napoli presenta la nuova collezione di retro jumper 2025/2026, tre modelli che celebrano la storia e l’estetica senza tempo del club,reinterpretate in chiave contemporanea. Un progetto che nasce dall’incontro tra calcio e stile, pensato per accompagnare i tifosi durante tutto il periodo invernale e non solo. I retro jumper SSC Napoli si ispirano ad alcune delle maglie più iconiche della storia azzurra, trasformando elementi simbolici del passato in capi moderni e collezionabili. Un omaggio al football heritage di SSC Napoli, reso attuale attraverso una forte identità visiva e richiamato dall’etichetta tessuta applicata sul fondo del capo, nel percorso di avvicinamento al centenario del club. La collezione si articola in tre varianti:

Retro jumper Azzurro Vintage

Un retro jumper che richiama l’immagine più immediata e riconoscibile del Napoli. Il classico azzurro è al centro di un design pulito, che valorizza i simboli del club in modo diretto. La scritta SSC Napoli sul fronte e la sigla SSCN sul retro si integrano con lo scudetto tricolore, componendo un capo che esprime continuità con la storia azzurra.

Retro jumper Bianco

Ispirato a una delle maglie più iconiche della storia del club, questo retro jumper riprende elementi grafici che hanno segnato l’identità visiva del Napoli. Il fondo bianco è attraversato da due bande diagonali azzurre che definiscono il disegno del capo, mentre il logo SSC Napoli sul petto rafforza il legame con la tradizione.

Retro jumper Blu

Un retro jumper che guarda alle divise degli anni Novanta e a una fase in cui lo stile ha iniziato a diventare parte integrante del racconto calcistico. Il profondo blu navy, abbinato alle maniche azzurre, fa da base a un motivo grafico a punte verticali che si sviluppa sul petto e accompagna visivamente il movimento del capo, rendendolo immediatamente riconoscibile. La collezione sarà disponibile da oggi, venerdì 19 dicembre, presso i negozi diretti SSC Napoli (Via Calabritto, Piazza San Domenico, Stazione Centrale e Centro Commerciale Campania), sull’Official Online Store SSC Napoli e presso i rivenditori autorizzati.