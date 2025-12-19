Da Maignan-Politano ai falli di Rabiot: tutti i retroscena e i dialoghi dalla Ref Cam di Zufferli

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, vinta 2-0 dagli azzurri, continua a far discutere per l’arbitraggio di Luca Zufferli. Dalle immagini della Ref Cam diffuse dalla Lega Serie A emergono diversi episodi chiave, accompagnati dai dialoghi tra direttore di gara e calciatori. Il primo riguarda un contrasto su Alexis Saelemaekers, che cade all’indietro. Zufferli è netto: "No, no, è caduto male. Non è mai fallo". L’arbitro si avvicina poi al giocatore chiedendo come stia, confermando la propria valutazione.

Poco dopo, contatto tra David Neres e Strahinja Pavlovic. Interviene il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo: "Guarda dov’è, c’è il segno". La replica di Zufferli è ironica: "Sai che lavoro faccio? Faccio case. Vuoi che non metta il punto giusto?". Poi lascia proseguire: "Vai, vai". Molto contestata anche la gestione di Adrien Rabiot, autore di diversi interventi duri. Amir Rrahmani chiede: "Neanche giallo?", mentre Scott McTominay protesta: "È la terza volta di fila". Anche qui, Zufferli invita a continuare.

Infine, il contatto in area tra Mike Maignan e Matteo Politano. Neres segnala una gomitata, ma l’arbitro è categorico: "No, no". Zufferli separa i giocatori, invita Politano ad alzarsi e chiarisce a Maignan: "È fallo per te", respingendo però la richiesta di ammonizione per l’esterno azzurro. "Non l'ho fatto apposta", dice invece Maignan a Politano.