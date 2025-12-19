Ufficiale Bologna-Inter, le formazioni: Chivu ruota, out Lautaro e altri 4 big

Sono state rese note le scelte degli allenatori per Bologna e Inter, seconda semifinale di Supercoppa 2025 in programma all'Al-Awwal Park di Riyadh alle ore 20:00 italiane. Nei rossoblu, Vincenzo Italiano schiera Bernardeschi dal primo minuto sulla trequarti insieme a Odgaard e Orsolini: i tre agiranno alle spalle di Castro. Nei nerazzurri, Cristian Chivu lascia fuori Lautaro Martinez e altri quattro titolari: spazio a Martinez, Bisseck, De Vrij, Zielinski e Bonny.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.