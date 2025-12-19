Caso Allegri, replica da Milano: "Chagni e fott a Riyadh, versione comoda e incompleta!"

Da Milano replicano al duro comunicato del Napoli che ha condannato il comportamento di ieri di Allegri e le offese rivolte ad Oriali. Il sito Milan News scrive: "Una versione comoda, che punta il dito solo sull'allenatore del Milan, omettendo però ciò che ha preceduto lo scontro verbale con Gabriele Oriali. Tutto nasce dal fallo duro di Rabiot su Politano, episodio che accende le proteste delle panchine e fa salire la tensione. In quel contesto Oriali si avvicina al quarto uomo, e dopo aver riso in faccia a Massimiliano Allegri, provocandolo, dice che il tecnico rossonero sta "andando oltre".

Un atteggiamento che contribuisce ad alzare ulteriormente i toni, ma che nel comunicato del Napoli viene completamente ignorato. Qui entra in gioco la classifica tecnica del "Chiagni e fott": si racconta solo la reazione, cancellando la provocazione. Sopo dopo quelle provocazioni Allegri va a dire a Oriali ciò che è poi emerso anche dalle immagini Mediaset. Parole forti, certo, ma inserite in una dinamica ben precisa, figlia di una partita nervosa, importante, e di decisioni arbitrali contestate. Ridurre tutto a un Allegri "fuori controllo" è una semplificazione utile a spostare l'attenzione, ma lontana dalla realtà dei fatti".