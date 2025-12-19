"Coglione, idiota e leccacu*o": ecco le offese di Allegri ad Oriali

vedi letture

Massimiliano Allegri contro Lele Oriali: uno sfogo improvviso, condannato pubblicamente dal Napoli e che dovrebbe portare a un provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti del tecnico del Milan. Cosa ha detto Allegri. Il caso non è certo legato alla mancata stretta di mano nel post-partita, un’abitudine per Max.

Piuttosto, c’è quello che è successo durante la partita, tra le panchine. Le parole molto offensive di Allegri rivolte al dirigente del Napoli: “Siediti cog...ne, idiota e leccaculo”, avrebbe detto il tecnico livornese, secondo quanto riportato da gazzetta.it. Il tutto, come ha evidenziato il Napoli nel proprio comunicato, sotto gli occhi delle 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento. C’è tutto il materiale perché la vicenda non si fermi a Riyadh, anche se è oggettivamente difficile immaginare provvedimenti esemplari nei confronti dell’allenatore del Milan.