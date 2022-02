Corsa Scudetto apertissima: il calendario di Napoli, Milan, Inter e Juve a confronto

Diventa fondamentale capire, dunque, la difficoltà dei prossimi impegni delle squadre in lotta. Di seguito il calendario delle squadre in corsa

Napoli, Milan, Inter e forse anche la Juventus. La bagarre per lo Scudetto (soprattutto tra le prime tre) è aperta. E diventa fondamentale capire, dunque, la difficoltà dei prossimi impegni delle squadre in lotta. Di seguito il calendario delle squadre in corsa per lo Scudetto fino al termine della Serie A 2021/22.

IL CALENDARIO DEL NAPOLI (57 punti)

28° turno - Napoli-Milan

29° turno - Hellas Verona-Napoli

30° turno - Napoli-Udinese

31° turno - Atalanta-Napoli

32° turno - Napoli-Fiorentina

33° turno - Napoli-Roma

34° turno - Empoli-Napoli

35° turno - Napoli-Sassuolo

36° turno - Torino-Napoli

37° turno - Napoli-Genoa

38° turno - Spezia-Napoli

IL CALENDARIO DEL MILAN (57 punti)

28° turno - Napoli-Milan

29° turno - Milan-Empoli

30° turno - Cagliari-Milan

31° turno - Milan-Bologna

32° turno - Torino-Milan

33° turno - Milan-Genoa

34° turno - Lazio-Milan

35° turno - Milan-Fiorentina

36° turno - Hellas Verona-Milan

37° turno - Milan-Atalanta

38° turno - Sassuolo-Milan

Altre partite in programma

Milan-Inter (Coppa Italia)

Inter-Milan (Coppa Italia)

IL CALENDARIO DELL'INTER (55 punti)

28° turno - Inter-Salernitana

29° turno - Torino-Inter

30° turno - Inter-Fiorentina

31° turno - Juventus-Inter

32° turno - Inter-Hellas Verona

33° turno - Spezia-Inter

34° turno - Inter-Roma

35° turno - Udinese-Inter

36° turno - Inter-Empoli

37° turno - Cagliari-Inter

38° turno - Inter-Sampdoria

*20° turno - Bologna-Inter

*=Rinviata lo scorso 6 gennaio, data del recupero ancora non comunicata

Altre partite in programma

Milan-Inter (Coppa Italia)

Liverpool-Inter (Champions League)

Inter-Milan (Coppa Italia)

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS (50 punti)

28° turno - Juventus-Spezia

29° turno - Sampdoria-Juventus

30° turno - Juventus-Salernitana

31° turno - Juventus-Inter

32° turno - Cagliari-Juventus

33° turno - Juventus-Bologna

34° turno - Sassuolo-Juventus

35° turno - Juventus-Venezia

36° turno - Genoa-Juventus

37° turno - Juventus-Lazio

38° turno - Fiorentina-Juventus

Altre partite in programma

Fiorentina-Juventus (Coppa Italia)

Juventus-Villarreal (Champions League)

Juventus-Fiorentina (Coppa Italia)