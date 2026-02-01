Tuttonapoli Cosa ci ha detto Napoli-Fiorentina: i cinque punti di Tuttonapoli

vedi letture

Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina e torna a vincere dopo due settimane dall'ultimo successo contro il Sassuolo. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli.

Vittoria per chiudere il tour de force - Il Napoli chiude il tour de force di partite, ogni tre giorni, con la vittoria contro la Fiorentina. Una serie di impegni che non hanno portato per lo più i risultati sperati, ma era difficile aspettarsi di meglio considerate le difficoltà del caso. Il Napoli tornerà in campo tra una settimana e ci sarà soltanto l'impegno del Como ed un'altra settimana con l'impegno infrasettimanale, poi per il resto della stagione spesso ci sarà un match a settimana. In questa annata particolare potrebbe aiutare per la lotta al quarto posto.

Infortunio Di Lorenzo - Uno stacanovista, onnipresente, quasi mai fuori per infortunio e probabilmente spesso in campo anche quando non al meglio. Poi arriva quel momento, appoggia male la gamba a terra ed il ginocchio da la sensazione di cedere. L'uscita in lacrime, le anticipazioni di Conte sul rischio di probabile rottura del crociato. Gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Non grave come si prevedeva, ma comunque un infortunio che lo terrà fuori dal campo di gioco per un po' di tempo.

Ancora Vergara - Dopo il Chelsea, la Fiorentina: sblocca ancora lui il match. Lancio profondo, dello spesso bistrattato Meret, Hojlund fa spazio col fisico al generoso Vergara che strappa e con un diagonale batte De Gea. Si sta prendendo il Napoli, lo sta trascinando con sudore e sangue. Come quando riceve un colpo al volo e l'assistente di gara afferma di aver visto tutto, senza prendere provvedimenti. Poi l'uscita per giramenti di testa e col player of the match stretto tra le mani.

La prima volta di Gutierrez - Nel mettere momentaneamente il match in ghiaccio, prima del gol di Solomon, arriva il primo gol di Gutierrez con la maglia del Napoli. A sinistra c'è abbondanza: Olivera, Spinazzola e lo stesso Gutierrez. Con Di Lorenzo e Politano e Mazzocchi fuori, Conte da diverse partite ha schierato Gutierrez sulla destra. E tanti si saranno chiesti anche il perché di non invertire lui e Spinazzola. Chi la dura la vince e contro la Fiorentina arriva anche una bella realizzazione col sinistro a rientrare.

Chiusura del mercato - Domani sera chiuderà il calciomercato. E in attesa di capire la conclusione della trattativa di Alisson dello Sporting Lisbona, l'infortunio di Di Lorenzo ha aggiunto un altro grattacapo in un ruolo dove, negli anni, non si è mai arrivati ad acquistare una vera alternativa al capitano, che lo potesse far rifiatare. E con anche Mazzocchi fermo ai box, e le ultime notizie sull'infortunio di Di Lorenzo che seppur importante, meno grave del previsto, starà al Napoli decidere se rafforzare quel ruolo, in base alle disponibilità di mercato e tempo, oppure sistemare le cose direttamente estate.