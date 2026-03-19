Ufficiale Niente nazionale per Anguissa: il Camerun lo risparmia per le amichevoli

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A 84 giorni dal calcio d'inizio della Coppa del Mondo 2026, l'allenatore del Camerun, ha svelato la sua lista dei 26 giocatori per le amichevoli.

A 84 giorni dal calcio d'inizio della Coppa del Mondo 2026, l'allenatore del Camerun, David Pagou, ha svelato la sua lista dei 26 giocatori selezionati per le due partite di preparazione contro l'Australia il 28 marzo e contro la Cina, tre giorni dopo. Spazio a diversi giovani, fra le scelte non ci sono giocatori di Serie A. Risparmiato dunque anche il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, che sta ancora ricercando la miglior condizione dopo il rientro dall'infortunio.

La lista dei giocatori convocati dal Camerun:

Portieri: Dévis Epasy, Blondy Noukeu, Simon Ngapandouetnbu, Housseini Ousmanou.

Difensori: Samuel Junior Kotto, Emmanuel Moungam a Ngon, Jackson Tchatchoua, Olivier Kamdem, Stéphane Paul Keller, Nagida Mahamadou, Serge Valery Eloundou Ndzomo, Kevin Keben, Darlin Yongwa, Malone Fondoh.

Centrocampisti: Saidou Alioum Mubarak, Ryan Gloire Fosso Ymefack, Arthur Avom, Maël Fernandez Monyebe, Fidel Brice Ambina, Danny Namaso, Konrad Nfansu Sinyam, Bryan Mbeumo, Arnold Mael Kamdem. Attaccanti: Christian Kofane, Karl Etta Eyong, Dorinel Angel Yondjo Matah.