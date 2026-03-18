Carrarese-Sampdoria, ancora in gol Hasa! L'azzurro è al quinto centro stagionale

Carrarese-Sampdoria, ancora in gol Hasa! L'azzurro è al quinto centro stagionaleTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:00Notizie
di Antonio Noto

Luis Hasa si conferma protagonista nella vittoria della Carrarese contro la Sampdoria. Il talento di proprietà del Napoli ha messo a segno una delle reti del successo, contribuendo al 2-0 finale e offrendo un’altra prestazione convincente.

Quinto gol stagionale e crescita continua
Per Hasa si tratta del quinto centro stagionale, il secondo nel mese di marzo, un dato che conferma la sua crescita e il buon rendimento nel corso dell’annata. La squadra guidata da Antonio Calabro porta a casa tre punti importanti, grazie anche al contributo del giovane centrocampista, sempre più decisivo nel suo percorso di maturazione.