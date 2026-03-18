Napoli, classifica e concorrenza per un posto in Champions League

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Il Napoli approda al rush finale del campionato con lo stesso obiettivo finale: raggiungere la qualificazione per tornare a giocare in UEFA Champions League. Le prossime sfide contro il Cagliari, Milan e Como potrebbero anche determinare il secondo posto del Napoli in classifica, sopravanzando il Milan.

Tuttavia, la squadra di Antonio Conte vede sempre più lontato il vertice e la conquista dello scudetto, perché ha perso precedentemente molto terreno. L’Inter ha consolidato la sua posizione in classifica mentre il Napoli ha dovuto affrontare costanti cadute: la squadra, pur continuando a puntare al massimo, può concludere la sua corsa posizionandosi sicuramente tra le prime quattro anche grazie ai recuperi di qualità di queste ultime settimane.



La posizione del Napoli in classifica in Serie A

Nel mese di marzo, il Napoli ha perso terreno nella corsa allo scudetto a causa di una serie di difficoltà legate soprattutto agli infortuni. Dopo 29 giornate disputate, la squadra di Conte è al terzo posto, con 59 punti, alle spalle del Milan, 60 punti, e dell’Inter, con 68 punti dopo il recente rallentamento.

Il divario di 9 punti dall’Inter rende molto difficile la conquista dello scudetto. Nonostante costanti dimostrazioni di qualità e intensità delle prestazioni sul campo, il Napoli ha perso tanti punti, e l'eventuale raggiungimento della vetta non è più solo nelle sue mani.

Ecco un riepilogo del divario tra il Napoli e le altre squadre.

Squadra - Punti di distacco - Possibili scenari

Inter +9 - Scudetto difficile

Milan +1 - Testa a testa col Napoli

Como -5 - Attenzione al possibile soprasso

Juventus -6 - Corsa ancora aperta

Roma -8 - Squadra all'inseguimento



L’Inter ha imposto un ritmo insostenibile, almeno fino a qualche settimana fa, mantenendo una media punti alta per le rivali. Il Milan ha conquistato il secondo posto grazie alla sua continuità ma dopo il recento ko contro la Lazio ha appena una lunghezza di vantaggio sul Napoli che è reduce da tre vittorie di fila. Un altrettanto bel risultato può essere ottenuto anche da chi preferisce il casinò: è possibile approfittare di un sito che offre 20 free spin senza deposito. Di sicuro il Napoli ha tutte le carte in regola per chiudere al meglio e conquistare un posto in Champions League. La lotta per assicurarsi un posto tra le prime quattro squadre è comunque serrata.

Le inseguitrici sono il Como a -5 punti e la Juventus a -6, con una disparità non così ampia da far sentire al sicuro nessuna delle contendenti. Finire tra le prime quattro significa anche dimostrare che la competitività della squadra è ancora molto alta. La qualificazione del Napoli alla Champions potrà essere determinata da un equilibrio di squadra mantenuto nonostante difficoltà come i continui infortuni, tenendo botta nei momenti clou del campionato.

I principali concorrenti del Napoli per un posto in Champions League

La corsa del Napoli verso la Champions League si scontra con le squadre che puntano a cogliere ogni passo falso per scavalcarla. Punta adesso sul fattore Maradona: non perde in casa da ben 463 giorni. La concorrenza è compatta e ha dalla sua un distacco ridotto che può farle fare il salto decisivo in avanti. Gli avversari più temibili per il Napoli sono:

Juventus, nonostante una stagione non brillante: l'esperienza e la cura Spalletti la rendono un temibile avversario per la conquista di una delle prime quattro posizioni.

Roma, che alterna momenti di rilievo a una debolezza improvvisa: il suo potenziale offensivo è il punto di forza che le può permettere di cambiare il risultato di una partita in un secondo, ma l'ultimo ko a Como è pesante.

In questo contesto il Napoli deve mantenere la giusta lucidità per agguantare la Champions magari senza arrivare a centrale sul filo di lana.

Partite chiave che potrebbero decidere la stagione del Napoli

La corsa del Napoli verso la Champions è ricca di insidie in questa fase del Campionato. Da questo momento e fino a maggio, ogni partita avrà il suo peso determinante nella classifica, che resta corta, non offre grossi margini di errore. In questo ciclo di gare, i partenopei devono puntare alla vittoria.

Vincere la partita contro il Cagliari, per mantenere alta la fiducia.

Vincere poi contro il Parma dando così un ulteriore segnale di solidità.

Dimostrare forza nello scontro diretto con Milan, rivale diretta anche per guadagnare un posto e provare a chiudere seconda in classifica.

Finora il Napoli ha disputato 29 partite, nelle quali ha guadagnato 59 punti, in seguito a 18 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Per arrivare tra le prime quattro, deve collezionare almeno 70 punti, quindi aggiungere almeno altri 11 punti. La storia del Napoli ha dimostrato la resilienza della squadra. Questo vuol dire che gli azzurri potranno raggiungere l’importante traguardo sportivo della Champions. Ciò potrà dare al Club stabilità e una garanzia di competitività anche nei prossimi anni.



Cosa deve fare il Napoli per assicurarsi sicuramente un posto tra le prime quattro

La classifica corta e le squadre rivali costringono il Napoli a dover ritrovare la continuità che non ha dimostrato nei mesi centrali della stagione. Per fare questo, la squadra di Conte deve trasformare il suo potenziale in qualcosa di reale ed una versione migliore di sè. In particolare deve:

Avere la capacità di trovare continuità anche fuori casa.

Avere la maturità e la capacità di gestire meglio le partite o provare a chiuderle..

Gestire bene anche i rientri dagli infortuni: la presenza dei big dell'organico è fondamentale da un punto di vista tecnico e tatticoe sarà un elemento cruciale nel finale di stagione.

Conte dovrà quindi evitare di sovraccaricare alcuni elementi, dosando anche le energie e preservando i titolari nei momenti cruciali. Compattezza, stabilità e lucidità saranno i cardini che guideranno un finale di stagione all’insegna della conferma in Champions.