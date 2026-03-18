Serie B, super Insigne risolleva il Pescara! Altro gol e doppio assist

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Un impatto straordinario per il 34enne, tornato in Abruzzo da protagonista assoluto.

Il Pescara conferma il suo ottimo momento di forma, allungando la striscia positiva a cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi). Il successo per 3-0 contro l’Virtus Entella rilancia concretamente le ambizioni salvezza: la zona playout dista ora appena due punti, rendendo il traguardo decisamente più vicino nonostante l’ultimo posto in classifica a quota 29.

Insigne show: gol e due assist all’Adriatico

Grande protagonista della serata è stato Lorenzo Insigne, leader e trascinatore della squadra. L’ex capitano del Napoli ha prima servito due assist decisivi per i gol di Cagnano e Caligara, per poi mettere la firma sul definitivo 3-0 con un tiro dal limite deviato che ha fatto esplodere lo stadio Adriatico. Un impatto straordinario per il 34enne, tornato in Abruzzo da protagonista assoluto.