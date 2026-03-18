Rao-show a Bari! Il talento del Napoli non si ferma più: altro super-gol a Frosinone

vedi letture

Termina 1-1 il primo tempo di Frosinone-Bari, match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie B. Ad andare in vantaggio dopo appena due minuti sono stati gli ospiti grazie ad uno splendido gol del gioiellino di proprietà del Napoli, Emanuele Rao. Su assist dalla destra di Moncini in area, il classe 2006 scarica un fendente che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

Momento d'oro per Rao.

Pochi giorni fa l'attaccante aveva conquistato il premio di miglior giocatore della settimana da parte della Lega. Con quello di stasera è salito a quota 5 gol e un assist nelle ultime sei partite. Nell'ultima gara disputata e vinta dal Bari 4-1 contro la Raggiana aveva messo a segno una doppietta e firmato un passaggio vincente.