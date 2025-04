Da Bologna: scelte obbligate in difesa, ieri problema muscolare per il centrale Casale

Santiago Castro stringe i denti: il numero 9 è abile e arruolabile per la sfida di lunedì sera con il Napoli. Lo riferisce l'edizione bolognese del Resto del Carlino che racconta che ieri l’attaccante argentino ha avuto il via libera dai medici per tornare in gruppo, dopo aver testato le proprie condizioni e ha svolto l’intera seduta con i compagni. L’attaccante viaggia verso il ritorno da titolare visto che dopo Empoli Dallinga è tornato ad accusare dei problemi.

Per un Castro che esce dall’infermeria, rischia di entrarci Nicolò Casale. Secondo il quotidiano bolognese, il centrale ha accusato un risentimento al polpaccio e ieri non ha svolto la seduta in gruppo: oggi sono previsti gli accertamenti che stabiliranno se ci sia lesione ed eventuali tempi di recupero. Casale sperava di riprendersi la titolarità, ma così ci sarà continuità per la coppia Beukema-Lucumi. Poi per il resto, senza Calabria, toccherà ad Holm anche se De Silvestri ci spera. Nel turn over sperano di entrare Pobega, Lykogiannis e Dominguez, ma solo qualora i titolarissimi dovessero accusare segni di stanchezza. Il posticipo al lunedì favorisce però i recuperi.