Da brividi! Come una partita dal vivo allo stadio: al Maradona manca solo la squadra

TuttoNapoli.net

Atmosfera da brividi al Maradona per la trasmissione in streaming di Udinese-Napoli che potrebbe valere lo scudetto agli azzurri. Stadio già quasi pieno, trasformato in una vera discoteca dal deejay Decibel Bellini. Sembra un pre-partita di una finale Champions, allo stadio manca solo la squadra che giocherà alle 20.45 alla Dacia Arena.