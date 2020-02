Da Lecce a Lecce, un girone fa l'ultimo rigore assegnato al Napoli

Ennesimo clamoroso episodio a sfavore del Napoli in questo campionato. Gli azzurri sono stati ancora una volta penalizzati dall'arbitraggio: stavolta è stato il turno di Giua che incredibilmente non ha concesso un rigore solare in merito al contatto tra Donati e Milik, ma anzi ha ammonito il polacco. Un dato da registrare è che l'ultimo penalty fischiato a favore del club azzurro è stato esattamente un girone fa, proprio nella trasferta allo stadio Via del Mare di Lecce. Gli azzurri hanno avuto la possibilità di realizzare dagli 11 metri solo in due occasioni: contro Fiorentina (episodio che generò milleeuna polemica) alla prima giornata e appunto con il Lecce esattamente un girone fa, numeri impietosi per una big del campionato italiano che, nella maggior parte dei casi, fa la partita nell'area di rigore avversaria.