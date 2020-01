Da Milano - Colloquio acceso ADL-Gattuso: contestata prestazione e scelte tecniche

Continua il momento delicato del Napoli in campionato: ennesimo risultato negativo ottenuto contro la Fiorentina. Secondo quanto riferito dal portale calciomercato.it il presidente Aurelio De Laurentiis ieri non era presente allo stadio ma dopo il ko ha avuto un contatto telefonico con l'allenatore: un colloquio nel quale il patron avrebbe fatto trapelare la propria rabbia per il momento della squadra, contestando a Gattuso la prestazione scialba e alcune scelte tecniche, come quella di schierare Luperto, in origine difensore centrale, come terzino sinistro per poi far dietrofront a metà tempo.