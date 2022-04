Da Roma - Mourinho non gradisce Di Bello: quest'anno c'è un precedente polemico

Secondo il quotidiano romano Il Tempo, la Roma e Mourinho avrebbero preferito un altro arbitro per una sfida così cruciale.

© foto di Image Sport

Non è stata accolta con entusiasmo dai giallorossi la designazione di Marco Di Bello come direttore di gara di Napoli-Roma. Secondo il quotidiano romano Il Tempo, la Roma e Mourinho avrebbero preferito un altro arbitro per una sfida così cruciale rispetto al fischietto della sezione di Brindisi, con il quale non riescono a vincere da 9 partite di fila. Quest’anno Di Bello ha diretto ad esempio la gara di Coppa Italia in casa con l’Inter, ammonendo il tecnico portoghese per imprecisati motivi. "Dopo il 2-0 è cambiata la partita e anche l’arbitro - disse quella sera ironicamente e polemizzando lo Special One - prima tanti gialli erano lì e non li ha dati. Fino al secondo gol loro è stato bravissimo, solo un arbitro di qualità può fare questo".