Da Sassuolo: “Maxime Lopez è il Lobotka di Dionisi. E quando vede il Napoli si scatena”

© foto di www.imagephotoagency.it

Maxime Lopez ha iniziato dalla panchina, per la prima volta in questa stagione, la sfida contro il Verona ma contro il Napoli si candida a tornare dal 1' minuto al posto di Pedro Obiang. A scriverlo sono i colleghi di Sassuolonews che fanno sapere che Dionisi dovrebbe tornare ad affidarsi al francese, sin dall'inizio, contro la formazione azzurra. Maxime - si legge - è importante nello scacchiere tattico e nel gioco del mister degli emiliani e può essere paragonato a Lobotka del Napoli. Lo raccontano anche i numeri: Stanislav Lobotka (primo, con 562) e Maxime Lopez (quinto, con 496) sono due dei primi cinque centrocampisti in questo campionato per passaggi riusciti.

Inoltre Opta riporta un dato statistico interessante sull'ex Marsiglia: il Napoli è l’unica squadra contro la quale Maxime Lopez conta più di una rete in Serie A (due). Il centrocampista ha trovato il gol in entrambe le sfide giocate con la maglia del Sassuolo al Maradona nella competizione, nel 2020 e nel 2022.