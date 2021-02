Dall'arrivo di Milik non c'è pace a Marsiglia: Villas-Boas non sarà in panchina contro il Lens

Dall'arrivo di Arek Milik non c'è pace per il Marsiglia: Villas-Boas non sarà in panchina contro il Lens. Il tecnico portoghese ha rassegnato le dimissioni nella giornata di ieri nel corso di una conferenza stampa in cui ha palesato la sua totale contrarietà alla politica trasferimenti del club. L'OM dal canto suo ha preso atto e ha accettato la decisione, pur attaccando a sua volta il lusitano. Nel mezzo ci finisce la squadra, che dopo una partenza incoraggiante ha rovinato tutto con una serie clamorosa di risultati negativi: tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite che hanno praticamente già estromesso l'OM dalla Champions: il terzo posto infatti dista già 13 lunghezze, sebbene i provenzali debbano recuperare ancora due partite. Con 18 gare ancora da disputare il Marsiglia ha ormai un margine d'errore praticamente nullo, ma chi siederà in panchina questa sera? La dirigenza ha optato per Nasser Larguet, direttore del centro di formazione, e Philippe Anziani, allenatore della squadra riserve.

Larguet, 62 anni, è stato portato a Marsiglia da Andoni Zubizarreta con l'obiettivo di coltivare i talenti del vivaio, preparandoli all'ingresso in prima squadra. Tra i convocati per la sfida di stasera vi sono due giocatori cresciuti sotto la sua supervisione: Ugo Bertelli e Cheick Souaré. Philippe Anziani, 59 anni, ha esperienze anche come allenatore di prime squadre come Sochaux, Bastia e Nantes, ma sempre come traghettatore.