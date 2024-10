Dall'Uruguay: "Olivera? Nulla di grave, altrimenti sarebbe uscito prima"

Daniel Martinez, giornalista di ESPN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Olivera? Non sappiamo perfettamente come stia per il fatto che saranno necessari gli esami strumentali. Ha avuto un fastidio muscolare ed è stato lui a chiedere il cambio ieri, ma siamo sereni perchè non dovrebbe essere nulla di grave altrimenti Bielsa lo avrebbe tolto prima. In ogni caso, arrivando in Italia nelle prossime ore, sapremo se c’è o meno una lesione”.