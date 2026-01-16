Ultim'ora De Bruyne sta per rientrare in Italia! Sky: è atteso a Castel Volturno, le ultime

vedi letture

Ripresa degli allenamenti a Castel Volturno con lo sguardo già rivolto alla sfida contro il Sassuolo. Il Napoli ha ricominciato a lavorare agli ordini di Antonio Conte, che nel frattempo attende notizie confortanti dall’infermeria per rimpolpare una rosa messa a dura prova nelle ultime settimane. Il primo rientro è vicino: Frank Anguissa dovrebbe tornare a disposizione tra Copenhagen e Juventus. Subito dopo potrebbe essere la volta di Billy Gilmour, operato lo scorso dicembre per pubalgia e ora nella fase finale del recupero.

Percorso diverso, invece, per Kevin De Bruyne. Il belga è atteso nei prossimi giorni a Castel Volturno, passaggio fondamentale verso la riatletizzazione dopo le cure svolte ad Anversa. I tempi di recupero, comunque, non sono ancora molto chiari, ma la sensazione è che ci vorrà ancora del tempo prima di rivederlo a disposizione di Antonio Conte per impegni ufficiali. Segnali importanti per un Napoli che vuole ritrovare uomini e continuità. A riportarlo è Sky Sport.