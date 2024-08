Ufficiale Di Maria rinnova col Benfica, via libera per la partenza di David Neres?

Il Fideo continuerà a vestire la maglia del Benfica per un'altra stagione.

L'approdo tanto desiderato al Rosario Central - ex squadra che lo ha fatto sbocciare fin dai primi passi - è una volta per tutte sfumato e dopo le numerose indiscrezioni in merito al futuro di Ángel Di María, ecco l'ufficialità tanto attesa: il Fideo continuerà a vestire la maglia del Benfica per un'altra stagione. Prolungato di altri 12 mesi dunque il contratto che era scaduto il primo luglio, diventando di fatto un parametro zero appetibile da tutti sul mercato. E invece il rosarino ha deciso di estendere la sua permanenza a Lisbona, al fianco delle Aquile e all'ombra del "Da Luz".

Il comunicato ufficiale. "Accordo siglato! Il Benfica e il calciatore Ángel Di María hanno rinnovato il contratto per un'altra stagione. L'attaccante argentino campione del mondo è alla sua quinta stagione con il Manto Sagrado (2007-2010 e 2023-2025)", la nota pubblicata su tutti i social del club lusitano.

Le parole di Di Maria dopo il rinnovo. "Sono felice di rimanere al Benfica per un altro anno, di poter continuare a vestire questa maglia e spero di poter raggiungere i titoli che non ho ottenuto la scorsa stagione", ha dichiarato Di María ai canali ufficiali del Benfica. "Sono molto felice di sapere che i miei compagni di squadra parlano così di me. Sono un ragazzo normale che cerca di andare avanti, di vincere sempre, di raggiungere ogni obiettivo e cerco di motivare i miei compagni, i più giovani e gli altri. Ho un'età che mi permette di fare esperienza, cerco di aiutarli e di fare sempre del mio meglio per vincere i titoli".