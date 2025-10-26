"Dite a Kevin di batterlo": il retroscena sul rigore calciato da De Bruyne

Il Napoli festeggia dopo la vittoria per 3-1 contro l’Inter al Maradona, un successo che riporta gli azzurri in vetta alla Serie A. In attesa del risultato della Roma, impegnata col Sassuolo, resta da capire se sarà un primo posto solitario o condiviso con i giallorossi. Grande entusiasmo tra i tifosi, ma anche apprensione per le condizioni di Kevin De Bruyne, costretto a lasciare il campo subito dopo aver trasformato il rigore del momentaneo 2-1. Gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio.

Intanto emerge un curioso retroscena sull’episodio del penalty: come rivelato da DAZN, nel momento in cui l’arbitro Mariani ha assegnato il rigore per il fallo su Di Lorenzo, dalla panchina azzurra è arrivata un’indicazione precisa di Antonio Conte. Il tecnico ha infatti urlato a Politano: "Dite a Kevin di batterlo!". Un gesto che conferma la grande fiducia dell’allenatore verso il fuoriclasse belga, arrivato in estate dal Manchester City per diventare il leader tecnico della squadra.