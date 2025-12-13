Calcio in tv, le gare trasmesse oggi: su Dazn c'è anche Juve-Napoli femminile

vedi letture

Sabato ricchissimo di calcio in televisione, con una proposta che abbraccia tutti i campionati e tutte le fasce orarie. Si parte al mattino con il Campionato Primavera e il grande spazio al calcio femminile, tra Serie A, Liga e Bundesliga. Il pomeriggio entra nel vivo con Serie A (Torino-Cremonese, Parma-Lazio), tanta Serie B in contemporanea e una lunga maratona di Serie C. Riflettori internazionali su Premier League, Bundesliga e Liga, fino al big match serale Atalanta-Cagliari. Gran finale con Arsenal, Sporting e il meglio d’Europa: un sabato davvero per tutti i gusti.

11.00 Frosinone-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.00 Granada-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN

12.30 Juventus-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

12.30 Como-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Inter-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Karlsruher-Paderborn (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

14.00 Atletico Madrid-Valencia (Liga) - DAZN

14.00 Norimberga-Wolfsburg (Bundesliga femminile) - DAZN

14.30 Picerno-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Campobasso-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Lumezzane-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Trapani-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Cavese-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Gubbio-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Torino-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Juve Stabia-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Reggiana-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Spezia-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sudtirol-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Venezia-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Atalanta-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Milan-Inter (Serie A femminile) - DAZN e RAIPLAY SPORT 2

15.00 Levante-Barcellona (Liga femminile) - DAZN

15.30 Eintracht Francoforte-Augsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

16.00 Liverpool-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

16.00 Chelsea-Everton (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

16.15 Maiorca-Elche (Liga) - DAZN

16.30 Telstar-NEC (Eredivisie) - COMO TV

17.15 Catanzaro-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Forlì-Carpi (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Alcione-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Renate-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.45 Lokomotiva Zagabria-Hajduk Spalato (Campionato croato) - COMO TV

18.00 Parma-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.00 Flamengo-Pyramids (Coppa Intercontinentale) - DAZN e FIFA+

18.00 Ternana-Roma (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Burnley-Fulham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

18.30 Bayer Leverkusen-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW

18.30 Barcellona-Osasuna (Liga) - DAZN

19.00 Metz-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW

19.30 Cesena-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 PSV-Heracles (Eredivisie) - COMO TV

20.45 Atalanta-Cagliari (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Anderlecht-Sint Truiden (Campionato belga) - DAZN

21.00 Arsenal-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Getafe-Espanyol (Liga) - DAZN

21.00 Falkirk-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV

21.30 Sporting-AFS (Campionato portoghese) - DAZN