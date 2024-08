Domani Conte torna a parlare: fissato l'orario della conferenza stampa, live su TN

vedi letture

Nella giornata di domani sarà di nuovo vigilia per il Napoli e Antonio Conte, come di consueto, tornerà a parlare. L'allenatore azzurro interverrà in conferenza stampa, direttamente da Castel Volturno, alle 15:30. Tuttonapoli.net seguirà come sempre in diretta la conferenza.