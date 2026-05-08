Del Genio non ci sta: “Ciucci! Il Napoli solo con De Bruyne può risolvere il suo problema..."

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Paolo Del Genio, giornalista, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha parlato di Kevin De Bruyne e della convivenza tecnica con Antonio Conte

Paolo Del Genio, giornalista, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha parlato di Kevin De Bruyne e della convivenza tecnica con Antonio Conte, invitando i tifosi e non solo a non fermarsi a valutazioni superficiali sul centrocampista belga.

L’importanza dei passaggi in avanti: l’analisi di Del Genio

“Io vi do un elemento su cui approfondire prima di sparare una sentenza a occhio. I veri presuntuosi del calcio sono quelli che pensano di capire tutto a colpo d’occhio. Io invece no, sono umile e vado a studiare ogni singolo calciatore per cercare di arrivare preparato. Oggi vi do questa informazione: De Bruyne è il giocatore con la più alta media di passaggi in avanti. Che cosa significa? Dovete andare a studiare, non vi faccio nessun regalo. Vediamo se ci arrivate da soli. Ve lo dico io: un alto numero di passaggi in avanti, se sfruttati bene dai compagni che ricevono questi palloni e con la presenza di più giocatori in avanti, sapete che significa, cari ciucci? Più gol! E fare più gol è il problema del Napoli. De Bruyne è uno che, messo nelle condizioni di sfruttare questa sua grande qualità, può risolvere le partite non necessariamente segnando o fornendo assist. Anche senza gol o assist, ma con i passaggi in avanti e i passaggi chiave, può diventare il giocatore capace di aumentare il numero di gol del Napoli”.