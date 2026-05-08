CdM sta con Conte: “Il bilancio pende tutto a suo favore"

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Il Corriere del Mezzogiorno analizza il momento del Napoli tra campo e futuro

Il Corriere del Mezzogiorno analizza il momento del Napoli tra campo e futuro, soffermandosi soprattutto sulla delicata situazione legata ad Antonio Conte. L’obiettivo immediato resta la qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe diventare aritmetica già lunedì sera nella sfida del Maradona contro il Bologna.

Il quotidiano sottolinea come, nonostante le difficoltà e i numerosi infortuni affrontati durante la stagione, Conte abbia comunque portato a casa un altro trofeo, la Supercoppa italiana, dopo lo scudetto conquistato l’anno precedente. “Il bilancio pende tutto a suo favore”, si legge nel pezzo, anche se non sono mancate tensioni e prese di posizione dell’allenatore nelle ultime settimane.