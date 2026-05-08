Repubblica: "L'Austerity è una certezza, Conte si adeguerà alla nuova strategia di ADL?"
Il futuro del Napoli continua a essere uno dei temi più caldi attorno al club azzurro. A soffermarsi sul momento della società è La Repubblica, che analizza le possibili tensioni tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte in vista della prossima stagione.
Repubblica parla apertamente di una linea societaria improntata alla prudenza economica: “L’austerity è una certezza, in mancanza di investimenti nelle strutture”, si legge nel pezzo del quotidiano. Un passaggio che fotografa una possibile distanza tra le ambizioni tecniche di Conte e la visione più conservativa del presidente azzurro.
Il quotidiano sottolinea infatti che “toccherà a Conte decidere se adeguarsi o meno alla strategia conservativa del presidente”, lasciando intendere come il tecnico stia valutando con attenzione le prospettive future del progetto Napoli.
Non soltanto aspetti tecnici o societari. Secondo Repubblica, Conte sarebbe rimasto profondamente colpito anche dal clima che circonda la squadra: “Di certo il tecnico leccese è deluso dall’ambiente (spaccato) che lo circonda”.
Il giornale evidenzia inoltre come una parte della tifoseria e dell’opinione pubblica continui a giudicare negativamente la stagione azzurra “nonostante il secondo posto e la Supercoppa Italiana vinta nell’occhio del ciclone dell’emergenza”.
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