Meret-Napoli, sarà addio! Storia al capolinea, ci sono anche due big italiane

vedi letture

Meret ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli appena un anno fa e l’attuale accordo scade nel 2027.

Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano dal Napoli. A rilanciare il tema è Il Mattino, che racconta di una situazione sempre più incerta attorno al portiere azzurro dopo una stagione vissuta tra alti, bassi e nuove riflessioni sul proprio ruolo.

Secondo il quotidiano, “è chiaro che la storia tra Meret e il Napoli può trovare un capolinea”, un segnale forte che apre concretamente alla possibilità di una separazione nei prossimi mesi.

Una situazione che starebbe spingendo il numero uno friulano a cercare nuove garanzie dal punto di vista tecnico. L’obiettivo sarebbe quello di ritrovare continuità e centralità, anche eventualmente lontano dalla Serie A.

Il Mattino spiega infatti che “con la sua agenzia si guarderà intorno in estate” e che sulle sue tracce ci sarebbero non soltanto club italiani come Juventus e Inter, ma anche alcune società di Premier League.

Meret ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli appena un anno fa e l’attuale accordo scade nel 2027. Ma nel calcio moderno la durata dei contratti non sempre basta a garantire la permanenza, soprattutto quando entrano in gioco ambizioni personali, spazio e prospettive tecniche.