Podcast Bomba da Roma: “Il Napoli ha contattato Sarri: offerto maxi-ingaggio, le cifre”

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Barbara Beleggia, giornalista e conduttrice di Città Celeste, è intervenuta su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Sulle voci che accostano Maurizio Sarri al Napoli in caso di addio di Antonio Conte.

“Anche qui a Roma questa indiscrezione è molto forte. Sarri è un uomo di parola e ha sempre detto che prima parlerà con la Lazio e poi valuterà il da farsi. A mia sensazione lui aveva parlato di anno zero, quindi questo dovrebbe essere l’anno uno e lo vedo abbastanza orientato a restare. Però dall’altra parte sa benissimo che eventuali promesse della società potrebbero non bastare, perché il passato lo condiziona”.

La giornalista ha poi rivelato alcune indiscrezioni economiche:

“Da ultime voci sappiamo che il Napoli avrebbe fatto un’offerta da 5 milioni di euro l’anno a Sarri. Una cifra importante, considerando che alla Lazio percepisce molto meno e ha ancora due anni di contratto. Sarri si è aggiornato molto. Nemmeno noi ci aspettavamo che modificasse così tanto il suo modo di giocare adattandosi ai calciatori. È stato molto meno integralista rispetto al passato”.

Sul rapporto con Lotito e sulla possibilità che il tecnico possa liberarsi facilmente

“Non credo ci siano clausole o strumenti per costringerlo a restare. Se si dovesse arrivare alla separazione, penso si andrebbe verso una risoluzione consensuale. Io sono convinta che al Napoli farebbe molto bene. Con i giocatori che avete potrebbe esprimere un ottimo calcio. Non sono d’accordo con chi dice che non potrebbe più ripetere quanto fatto anni fa”.

Nel corso dell’intervento si è parlato anche del possibile interesse del Napoli per Mario Gila.

“Non mi stupirebbe se Lotito decidesse addirittura di trattenerlo fino a scadenza pur di non venderlo a cifre considerate basse. È già successo in passato. E poi Gila con Sarri è cresciuto tantissimo”.