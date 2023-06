Dopo Garcia si apre il capitolo Osimhen: il summit che orienterà l'intero mercato

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Sistemata la casella allenatore, il Napoli può concentrarsi a tutti gli effetti su uno dei casi più spinosi dell'estate e che inevitabilmente orienterà l'intero mercato dei partenopei. Lunedì è fissata la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia e sarà l'occasione per ascoltare anche Aurelio De Laurentiis in chiave mercato, ma il presidente in diverse uscite s'è espresso sulla volontà di tenere Victor Osimhen ed i prossimi giorni saranno già decisivi per capire i margini della conferma del nigeriano.

Le possibilità

Nonostante i buoni propositi di De Laurentiis, c'è un contratto non così lungo (scadenza 2025 da non avvicinare per evitare svalutazioni del cartellino) e la settimana prossima dovrebbe esserci un primo punto della situazione con l'agente del nigeriano per capire se c'è un'effettiva apertura ad un anno sotto la guida di Rudi Garcia e se sono già arrivati interessamenti dai top club europei. Per il Napoli la permanenza per un'altra stagione passa da un rinnovo, anche di un solo anno eventualmente o con l'inserimento di una clausola a tripla cifra per concordare già una futura cessione. A fronte ovviamente di un sacrificio sull'ingaggio. La necessità per ora è avere un quadro più chiaro della situazione perché sia la conferma o un'eventuale cessione a tripla cifra cambierebbero l'intero mercato.