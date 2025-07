Prima pagina Corriere dello Sport di spalla: "Napoli, ultimatum per Lucca"

vedi letture

"Napoli, ultimatum per Lucca". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica al Napoli in prima pagina. Un box di spalla dedicato agli azzurri e al mercato degli attaccanti: "Osimhen in sospeso, restano solo 48 ore per Lorenzo", si legge ancora sul quotidiano.

L'Inter potrebbe presto muoversi sul mercato. La formazione nerazzurra potrebbe cercare un attaccante in questa sessione di trattative e uno dei nomi che potrebbe essere sul taccuino di Marotta e Ausilio potrebbe essere Ikoma Lois Openda. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del giornale romano: "Caccia alla punta. Inter su Openda".