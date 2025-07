Prima pagina La Gazzetta dello Sport sul Milan in ritardo sul mercato: "Allegri senza terzini"

vedi letture

La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea il ritardo del Milan sul mercato. I rossoneri sono alle prese con una vera e propria rivoluzione delle proprie corsie di difesa. A Casa Milan hanno salutato Theo Hernandez, Calabria, Walker e Florenzi - con Emerson Royal fuori dai piani - ma finora non è arrivato alcun sostituto, anzi.

Il prescelto per la corsia di sinistra sembrava dovesse essere Archie Brown del Gent, ma il Diavolo si è fatto beffare dal Fenerbahce e l'inglese se n'è andato in Turchia da Mourinho. Intanto si continua a trattare anche Guela Doue dello Strasburgo ma, come sottolineato dalla rosea, la trattativa è molto lontana dall'andare a dama.