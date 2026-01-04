Ufficiale

Doppia defezione per Conte: con la Lazio out anche Lucca e Vergara! Il motivo

Oggi alle 11:36
di Pierpaolo Matrone

Doppia defezione per il Napoli, impegnato alle 12:30 sul campo della Lazio. Antonio Conte dovrà fare a meno, tra i tanti, anche di Lorenzo Lucca e Antonio Vergara. L'attaccante classe 2000 è fermo per uno stato influenzale, mentre il centrocampista classe 2003 è ai box per un lieve affaticamento muscolare. A comunicarlo è il club azzurro.

FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Elmas; Højlund
Allenatore: Antonio Conte.