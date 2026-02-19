Inter, tra squalifiche e infortuni: emergenza per Chivu verso Lecce

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - L'Inter è rientrata in Italia dopo la sconfitta in Norvegia contro il Bodo/Glimt. I nerazzurri sono atterrati in mattinata e oggi non si sono allenati, mentre domani è in programma l'unica seduta prima della partenza per Lecce, dove sabato affronteranno i salentini in campionato.

In Salento saranno assenti Dumfries, Calhanoglu (fermato da infortunio e squalifica), Barella (anche lui squalificato) e anche Lautaro Martinez. Per l'argentino il problema è al polpaccio e le sue condizioni saranno più chiare dopo gli esami clinici previsti domani. Restano infine da valutare anche le condizioni di Zielinski, uscito acciaccato dalla sfida in Norvegia. (ANSA).