Ufficiale Castel Volturno, allenamento pomeridiano in vista dell’Atalanta: il report del club

In vista di Atalanta-Napoli, match della 26esima giornata di campionato in programma domenica alle 15 alla New Balance Arena, la squadra di Antonio Conte si è allenata oggi pomeriggio al Training Center di Castel Volturno. Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima partita di campionato contro l'Atalanta. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tecnico-tattico”.

Nei prossimi giorni l'attenzione sarà tutta su Scott McTominay: la sua presenza contro l’Atalanta resta appesa a un filo. Come riferito oggi anche da Sky Sport, il centrocampista scozzese continua a convivere con un’infiammazione al gluteo: non ci sono lesioni, ma un accumulo di stress e fatica che impone cautela. Per questo lo staff ha scelto una gestione attenta anche dopo l’allenamento congiunto con il Portici, evitando rischi inutili. Nei prossimi giorni, come detto, si capirà se potrà rientrare a disposizione.