Due calciatori ucraini scomparsi a seguito dei bombardamenti: il cordoglio della FIFPro

Messaggio della FIFPro, federazione internazionale dei calciatori professionisti, che piange la morte di due calciatori ucraini scomparsi in questi giorni a seguito della guerra che sta dilaniando il Paese: "I nostri pensieri vanno alle famiglie, agli amici e ai compagni di squadra dei giovani calciatori ucraini Vitalii Sapylo (21) e Dmytro Martynenko (25), le prime sconfitte del calcio in questa guerra. Possano entrambi riposare in pace".

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



