GIOVANILI UFFICIALE - COSTANZO ALL'ALESSANDRIA: L'EX CAPITANO DELLA PRIMAVERA PARTE IN PRESTITO Davide Costanzo, lo scorso anno capitano della Primavera 1 del Napoli, con 34 presenze e un gol, è un nuovo giocatore dell'Alessandria

LE ALTRE DI A SKY - FATTA PER FELIX ALLA CREMONESE: SI SBLOCCA BELOTTI ALLA ROMA Ultime sul mercato della Roma: si sta definendo l'ingaggio del ghanese Felix Afena-Gyan alla Cremonese per circa sei milioni più tre di bonus e ingaggio da 500mila euro netti a stagione, stando a quanto rivela Sky. Il giovane attaccante...